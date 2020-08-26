В Харькове за нарушение карантина остановили маршрутку (видео)

Патрульные держали водителя, набравшего пассажиров больше лимита, около 20 минут

В Харькове, где продолжается распространение коронавируса, патрульные задержали маршрутку, водитель которой нарушил правила карантина.

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Как сообщили очевидцы, на Telegram-канале "Х@Cалтовка", причиной остановки оказалось превышение числа пассажиров – людей в салоне было больше, чем мест для сидения.

"Тормознули маршрутный автобус за превышение количества людей. Стояли минут двадцать", - говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал "Х_Салтовка"

Позже стало известно, что патрульные составили административный протокол на водителя. Об этом заявил спикер полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, сообщает KHARKIV Today.

"Полицейские патрулировали, выявили правонарушение. Привлекли понятых, записали факт правонарушения, составили протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("нарушение правил карантина"). Он перевозил больше пассажиров, чем установлено количество сидячих мест, что запрещено постановлением Кабмина", – отметил Гайдук.

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Статья предусматривает штраф для нарушителей – от 17 до 34 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 170 тысяч гривен для чиновников.

В полиции сообщили, что с первых дней карантина патрульные постоянно контролируют его соблюдение.

"Если во время работы выявляются нарушения карантина наряду с другими правонарушениями, которые на контроле у патрульной полиции, они в соответствии с законом реагируют. Это не так, что сегодня проводятся проверки общественного транспорта, а завтра – не проводятся", – рассказал спикер.

Представитель полиции подчеркнул, что именно превышение числа пассажиров в транспорте является самым грубым нарушением правил карантина.

"Как правило, если пассажир просто в салоне маску снял, то после того, как полицейские делают замечание, пассажиры их надевают. В этом большой проблемы нет. А когда салон транспорта переполнен, то полицейские действуют в соответствии с законом", – отметил он.

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Напомним, что за прошлые сутки, 25 августа, коронавирус диагностировали у более 170 жителей Харьковской области.

Также мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения инфекции вскоре могут не справиться.

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