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В Харькове задержали подозреваемых в зверском убийстве девушки: видео и подробности

6 марта, 18:36

Руслан Ровик

Стали известны причины убийства девушки

В Харькове задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки, сожженное тело которой обнаружили в коллекторе.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Женщина в возрасте 25-30 лет погибла насильственной смертью. На ее голове и шее эксперты обнаружили резаные раны. Тело находилось в обугленном состоянии", - напомнили копы.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство с особой жестокостью", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Для раскрытия резонансного преступления был создан штаб во главе с начальником областной полиции. В ходе оперативно-розыскных действий сотрудников уголовного розыска была установлена личность погибшей. Убитой оказалась 25-летняя жительница Харьковской области", - отметил представитель следственного управления областной полиции Андрей Шарнин.

По словам родных, накануне убийства, 29 февраля, она вышла из дома, даже не сказав близким, куда направляется. При себе у нее был рюкзак и мобильный телефон.

После огромной работы, проведенной сотрудниками полиции, которые трудились круглосуточно, в поселке Песочин были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Песочина и 27-летний харьковчанин.

"Задержанные признались, что умысел завладеть имуществом знакомой у них возник еще в середине февраля. Они встретились с ней и после совместного распития спиртного заманили ее якобы на прогулку по берегу реки и нанесли разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы", - сообщил Шарнин.

После этого тело спрятали в трубу коллектора и подожгли, а потом, завладев личными вещами убитой, стали скрываться – постоянно меняли место проживания и отключили мобильные телефоны.

В свою очередь, журналисты "Харьков 1654" выяснили, что мотивом убийства стало желание подозреваемых завладеть мобильным телефоном жертвы.

Ранее во Львовской области харьковчанин устроил стрельбу – была убита девушка и ранен мужчина, пытавшийся ей помочь. Копы объявили в розыск – 56-летнего жителя Харьковской области, который мог совершить это убийство.

Также сообщалось, что в Кривом Роге жестоко убили и расчленили местную жительницу. Все подробности – смотрите в сюжете "Сегодня":

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Харьков подозреваемые убийство задержание

Источник: Сегодня

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