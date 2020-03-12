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В Харькове закрывают школы и детские сады

12 марта, 18:29

Руслан Ровик

Школы и детские сады прекратят работу до 3 апреля

В Харькове во всех учебных заведениях города с 13 марта был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса, который продлится до 3 апреля.

Об этом заявил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко, сообщает "Суспільне".

Напомним, накануне стало известно, что в Харькове власти городе решили не прекращать занятия в школах и детсадах. Это объяснялось тем, что у родителей просто не будет возможности полноценно работать, поскольку детям придется оставаться в квартире без присмотра.

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В то же время, были закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры города.

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Позже руководитель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер призвал мэрию пересмотреть решение и остановить занятия в учебных учреждениях.

"От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что на мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению", – рассказал Кучер.

Также ранее мы сообщали о том, что в Министерстве здравоохранения Украины одним из ключевых приоритетов нового руководства назвали защиту украинцев от инфекционных болезней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков карантин инфекция коронавирус

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