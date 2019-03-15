В Харькове женщина нашла корпус гранаты возле детского сада
Найденная граната оказалась безвредным муляжом
В Московском районе Харькова недалеко от детского сада женщина обнаружила корпус гранаты. О своей находке она сообщила в полицию.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления, которые выяснили, что найденный предмет не представляет опасности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"В ходе осмотра полицейские установили, что обнаруженным предметом является корпус учебно-имитационной гранаты Ф-1 (УРГ), без заряда взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.
Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции Харькова.
Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.
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