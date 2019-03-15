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В Харькове женщина нашла корпус гранаты возле детского сада

Сегодня, 16:54

Найденная граната оказалась безвредным муляжом

В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты
В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты. Фото: Нацполиция
В Харькове женщина нашла корпус гранаты возле детского сада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg Харьков Найденная граната оказалась безвредным муляжом

В Московском районе Харькова недалеко от детского сада женщина обнаружила корпус гранаты. О своей находке она сообщила в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления, которые выяснили, что найденный предмет не представляет опасности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В ходе осмотра полицейские установили, что обнаруженным предметом является корпус учебно-имитационной гранаты Ф-1 (УРГ), без заряда взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции Харькова.

Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.

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Тег Харьков, граната, детсад, муляж

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