Запорожские копы изъяли наркотики, гранаты и мощную взрывчатку
Ранее судимый мужчина хранил немалый запас боеприпасов и наркотики
В Мелитопольском районе Запорожской области оперативные сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотики, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Сообщается, что в ходе санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого 28-летнего мужчины были изъяты запрещенные вещества – наркотики, два корпуса гранаты "Ф-1", около 300 г пироксилинового пороха, около 500 г дымного пороха, более 300 граммов пластида и 47 охотничьих патронов.
Все изъятые вещества были направлены на экспертизу. По факту хранения запрещенных веществ открыты два уголовных производства. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.
Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.
Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские копы изъяли наркотики, гранаты и мощную взрывчатку". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФОТОФАКТ. В Киеве ищут "шутника", привязавшего к дверям квартиры "гранату"
Из-за муляжа взрывотехники эвакуировали целый подъезд