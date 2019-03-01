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Запорожские копы изъяли наркотики, гранаты и мощную взрывчатку

Сегодня, 14:21

Ранее судимый мужчина хранил немалый запас боеприпасов и наркотики

В Запорожской области у мужчины изъяли оружие, наркотики и боеприпасы
В Запорожской области у мужчины изъяли оружие, наркотики и боеприпасы. Фото: Нацполиция
Запорожские копы изъяли наркотики, гранаты и мощную взрывчатку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/921/39a/5c792139a0224.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/921/39a/5c792139a0224.jpg Запорожье Ранее судимый мужчина хранил немалый запас боеприпасов и наркотики

В Мелитопольском районе Запорожской области оперативные сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотики, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сообщается, что в ходе санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого 28-летнего мужчины были изъяты запрещенные вещества – наркотики, два корпуса гранаты "Ф-1", около 300 г пироксилинового пороха, около 500 г дымного пороха, более 300 граммов пластида и 47 охотничьих патронов.

Все изъятые вещества были направлены на экспертизу. По факту хранения запрещенных веществ открыты два уголовных производства. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.

Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег наркотики, граната, боеприпасы, Мелитополь, запорожская область, пластид

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