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В Харькове женщину сбили сразу два автомобиля

15 октября, 15:36

От полученных ранений пострадавшая умерла на месте

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: fdu.org.ua

В Харькове женщину сбили сразу два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла вечером 14 октября на улице Любови Малой.

Около 21:00 водитель совершил наезд на 51-летнюю женщину и, не останавливаясь, скрылся с места аварии. После этого женщина попала под колеса BMW, ехавшего следом.

Женщина, которая находилась за рулем второго автомобиля, призналась, что видела пострадавшую, но затормозить попросту не успела.

От полученных травм пешеход умерла на месте происшествия. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили ДТП.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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ДТП Харьков смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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