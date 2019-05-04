В Днепре оборвался лифт с людьми

Люди чудом не пострадали

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Днепре в одном из многоэтажных домов оборвался лифт вместе с людьми.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 07:37 поступило сообщение о том, что в Соборном районе, по адресу проспект Героев, 11, оборвался лифт, который ремонтировали только год назад", – рассказали спасатели.

Как выяснилось, в момент обрыва троса в лифте находились двое людей – муж с женой. К счастью, люди отделались испугом. Спасатели достали их с помощью лестницы.

В свою очередь мужчина рассказал местному изданию "Наш город" подробности инцидента.

"Ехал с женой лифтом. С 3 этажа. Ехали с женой на кладбище, навести порядок. Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению. Что-то, видно, оборвалась. Кабина упала. Был сильный удар. Думали, упали ниже первого этажа на фундамент. Оказалось, сработала защита и задержал клин. Живые и здоровые, лифт – капремонт прошлого года, с заменой кабины. Кнопка вызова диспетчера не работала. Хорошо, был телефон. Позвонил им и полиции, полиция и ГСЧС быстро сработали. Минут через 20 нас уже вытаскивали", – отметил днепрянин Валерий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как Ковпаковский районный суд города Сумы избрал меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте многоэтажного жилого дома в виде домашнего ареста.

В частности, директора предприятия "Сумылифт" отправили под домашний арест до 26 февраля. Его адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, зато прокуроры ходатайствовали взять его под стражу.

Электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта. Его адвокат не видел причин для избрания меры пресечения, а прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Напомним, 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. В ходе расследования стражи порядка задержали двух подозреваемых: директора и одного из сотрудников "Горсумылифт".

Позже стали известны причины гибели младенца в лифте многоэтажки в Сумах. Как выяснилось в ходе расследования, в лифте с первого этажа поднимались мать новорожденного и его дедушка. Первой из лифта вышла мать, а следом за ней мужчина. Когда дедушка начал вытаскивать коляску с ребенком из лифта, подъемник поехал вниз. Мужчина пытался спасти внука, но у него это не получилось.

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