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Во Львовской области грузовой лифт убил двух рабочих

24 мая, 13:42

Погибшим работникам предприятия, которое продает стройматериалы, было 23 и 32 года


Грузовой лифт убил двух рабочих в селе Бучалы, Львовской области. Кабина упала на них сверху, поскольку ее якобы перегрузили.

Окончательные причины ЧП выясняет следствие. Погибшим было 23 и 32 года. Трагедия произошла на предприятии, которое продает строительные материалы. Его работу временно остановили.

"Спасатели подняли грузовой лифт и извлекли тела двух погибших. Почему произошла трагедия и чем занимались эти двое работников, уже устанавливают правоохранители", – рассказывает Кристина Авдеева, пресс-секретарь Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Напомним, не так давно во Львове, в офисе одной из крупных фирм погиб 64-летний сотрудник. Как оказалось, сотрудник компании упал в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа. Лифт в это время находился в нерабочем состоянии. Также установлено, что мужчина силой открыл дверь в шахту лифта, заглянул внутрь и, не удержавшись, сорвался вниз.

Также мы писали, что во Львове на одной из строек произошло ЧП. Двое рабочих упали в шахту лифта, и один из них погиб.

Ранее сообщалось, что во Львове в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Тег Львов, погибли, рабочие, лифт

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