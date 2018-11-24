В Харькове жители многоэтажки выступили против соседа

В Харькове жители многоэтажке выступили против соседа, который решил пристроить к своей квартире на первом этаже дополнительное помещение. Журналисты "Сегодня" рассказали, что делать, если такое строительство незаконно.

Тракторы, экскаваторы и отбойный молоток – за три дня под окнами дома возник трехметровый котлован.

"Возник сначала забор, потом был завезен стройматериал, цемент, песок, кирпичи – и начались такие вот вялотекущие строительные работы", – рассказал житель дома Александр Космодемьянский.

По его словам, строительные работы затеял сосед с первого этажа. Который решил пристроить к своей квартире то ли аптеку, то ли магазин, то ли ресторан. Ответы владельца каждый раз оказывались разными. Соседи убеждены, что никаких разрешений на строительство не существует.

"Земля не выделялась. Проект решения на рассмотрение сессии харьковского городского совета о предоставлении земельного участка в пользование не выносилось", – рассказал другой жилец дома Олег Вашев.

Также он пояснил, что место для бизнеса – очень удачное, рядом с метро. При этом на бумаге сосед якобы проводит реконструкцию.

"По документам вроде бы строение есть, и он проводит реконструкцию. Его же нет. Его реально нет, не было, и сейчас нет", – объяснил мужчина.

В свою очередь, глава ОСМД, в чьем ведении находится дом, говорит, что не может повлиять на ситуацию.

"Послушайте, я не то лицо, которое разрешает или запрещает. Вы меня поняли, вы там копайте немножко выше", – заявил он.

При этом жильцы дома убеждены, что именно ОСМД должен уладить конфликт. В то же время, корреспондентам "Сегодня" строители никаких документов не показали, а заказчик, как только заметил камеру, сразу сбежал.

Юристы советуют, что в первую очередь, если строительство является незаконным, необходимо вызвать полицию, чтобы она задокументировала, кто именно проводит работы. Вторым шагом должно стать обращение к местным властям и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Жильцам необходимо срочно обращаться в ГАСК для проведения соответствующей проверки. Именно ГАСК должен отменить выданное разрешение и обязать заказчика не проводить строительные работы", – объяснил юрист Роман Чумак.

В случае, если полиция не открывает производства, жители могут самостоятельно подавать иск к застройщику и останавливать все работы уже на этапе начала рассмотрения дела в суде.

Напомним, ранее юрист также рассказал, как повлиять на владельцев ресторана, которые установили летнюю площадку на всю ширину тротуара.

Также журналисты "Сегодня" проинспектировали киевские пристройки и выяснили, что многие балконы Киева не вписываются в архитектурный стиль города.