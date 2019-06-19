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В Харьковском горсовете создана фракция "Оппозиционный блок – Доверяй делам"

19 июня, 11:33

Во фракцию вошли 54 депутата

Геннадий Кернес
Геннадий Кернес.

В Харьковском городском совете создана новая депутатская фракция "Оппозиционный блок – Доверяй делам", в состав которой вошли 54 депутата. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес во время 27-й сессии Харьковского городского совета VII созыва в среду, 19 июня.

Председателем новосозданной фракции стал депутат горсовета Игорь Терехов. Депутатская фракция "За Харьков, за Видродження" прекратила свою деятельность. Такое решение было принято 18 июня на собрании депутатов Харьковского горсовета. Соответствующее сообщение было направлено на имя харьковского городского головы.

Напомним, ранее пять партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями. Свою предвыборную программу политсила представила во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который состоялся в Киеве 10 июня.

Также сообщалось, что "Оппозиционный блок" презентовал команду лидеров , которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их на форуме "Доверяй делам".

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег Харьков, фракция, кернес, оппоблок

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