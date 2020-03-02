В харьковском метро мужчина вез в рюкзаке боевые гранаты

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование

В Харькове, где ранее мужчина разгуливал с гранатой, сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату "Ф-1" и 1 – "РГД-5" с запалами к ним.

Фото: hk.npu.gov.ua

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Задержанным оказался 22-летний житель Кировоградской области.

По данным полиции, боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливаются.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Харькове от взрыва гранаты погиб пенсионер. По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5. Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Также в Харькове мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

О том, что мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе жилого дома в Днепре, смотрите в видеосюжете:

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