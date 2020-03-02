В харьковском метро мужчина вез в рюкзаке боевые гранаты

В Харькове, где ранее мужчина разгуливал с гранатой, сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал".
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату "Ф-1" и 1 – "РГД-5" с запалами к ним.
Фото: hk.npu.gov.ua
Задержанным оказался 22-летний житель Кировоградской области.
По данным полиции, боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Харькове от взрыва гранаты погиб пенсионер. По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5. Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Также в Харькове мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.
О том, что мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе жилого дома в Днепре, смотрите в видеосюжете:
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