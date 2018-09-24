В харьковском метро появились фото героев, погибших на Донбассе

Сегодня, 15:25

200 фотографий посвящены памяти харьковчан, погибших в боях

Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua

В харьковском метро один из вагонов поезда, курсирующего по Салтовской линии, посвятили памяти харьковчан, которые погибли в боях на Донбассе. Вагон-музей вошел в состав "Поезда памяти" наряду с другими тематическими вагонами – о чернобыльцах, воинах-интернационалистах, героях Второй мировой войны.

По словам одного из организаторов харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, цель создания вагона-музея — донести до горожан мысль, что среди нас были настоящие герои.

Снаружи нанесли надпись "Герои Харьковщины в необъявленной войне: "История непокоренных", а внутри вместо привычной рекламы — более 200 фотографий погибших на Донбассе воинов, иллюстрации к событиям Иловайского котла, боям за Донецкий аэропорт, Дебальцево и Мариуполь.

Вдохновителями идеи стали руководители общественных организаций Николай Благовестов, Марина Полякова и разработчик дизайна Игорь Кулиш, которые девять месяцев собирали информацию и фото.

Напомним, что ранее мы писали о том, что украинские военные на передовой получат модернизированные санитарные "Богданы".

Также сайт "Сегодня" писал, какой будет реформа военной медицинской службы.

Как сообщалось, представители Вооруженных сил США передали пять автомобилей медицинской эвакуации BURTEK B4731 для нужд украинской армии.
Харьков, метро, Донбасс

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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