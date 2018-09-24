Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
Российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ
На Донбассе за минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных, 13 раз применив запрещенное Минском вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
В частности, российские наемники обстреливали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорское, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорское. Опорные пункты наших войск у Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение всего 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП", – уточнили в ООС.
В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков были уничтожены и еще четверо – ранены.
Напомним, 22 сентября на Донбассе боевики 28 раз обстреляли позиции украинской армии, пять из которых из запрещенного "Минском" вооружения.
Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.
Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.
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