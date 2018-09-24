Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

На Донбассе за минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных, 13 раз применив запрещенное Минском вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, российские наемники обстреливали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорское, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорское. Опорные пункты наших войск у Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение всего 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП", – уточнили в ООС.

В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков были уничтожены и еще четверо – ранены.

Напомним, 22 сентября на Донбассе боевики 28 раз обстреляли позиции украинской армии, пять из которых из запрещенного "Минском" вооружения.

Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.