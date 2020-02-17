В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

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В понедельник вечером в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились 3 детей (2007 г.р.), двое из них погибли.

"Бойцы подразделения ГСЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГСЧС привлекалось 7 чел. личного состава и 2 единицы техники", – сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина в Житомирской области оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле. А были они в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке прорубили тонкий лед, и добрались до бедолаг. С ними провели беседу о безопасности.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега. Это произошло на юге российского Сахалина.

Также мы писали о том, как в Павлограде рыбак едва не утонул в реке. От гибели мужчину спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.

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