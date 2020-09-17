В Харьковской области девочка сбежала из дома, чтобы "проучить" родителей

На свой поступок девятилетняя девочка решилась после ссоры с семьей

В Балаклейском районе Харьковской области девятилетняя девочка после ссоры с родителями ушла из дома, чтобы их "проучить".

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, к стражам порядка обратилась местная жительница, которая рассказала о пропаже дочери.

Копы начали проверять места, куда могла пойти девочка и через несколько часов нашли ребенка. Оказалось, что она гуляла по улицам села, чтобы "наказать" родителей.

Малышку вернули домой, а с семьей провели профилактическую беседу.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

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Также напомним, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.

Кроме того, на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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