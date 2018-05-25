В Харьковской области девушка устроила гонки с полицией и протаранила копов

На 22-летнюю женщину и ее пассажира составлено пять админпротоколов

В Лозовском районе Харьковской области 24 мая молодая девушка, пытаясь скрыться от полицейских, устроила с ними гонки и протаранила патрульный автомобиль. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

Во время патрулирования стражи порядка остановили автомобиль Toyota, водитель которого была не пристегнута ремнем безопасности. Во время проверки документов девушка предоставила только удостоверение, но не смогла найти регистрационный документ на транспортное средство.







После общения с полицейскими она закрыла окно машины и на большой скорости попыталась скрыться – девушка проскочила на красный несколько перекрестков, а когда патрульные заблокировали ее авто – врезалась в служебный Renault.

После ДТП из машины вышел 32-летний пассажир, оказавшийся владельцем автомобиля, и устроил конфликт с сотрудниками полиции. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции доставили пару в больницу, где выяснилось, что девушка была трезвой, а ее спутник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Силовики составили на водителя пять административных протоколов – по статьям "превышение скорости", "невыполнение требований об остановке", "нарушение ПДД" и два по статье "управление транспортным средством без необходимых документов". Ее пассажиру предстоит ответить по статьям "мелкое хулиганство" и "распитие алкогольных напитков в общественном месте".

Напомним, ранее погоня со стрельбой произошла в Запорожской области: полицейские открыли огонь во время преследования автомобиля, в котором находились подозреваемые в совершении ограбления.

Перед этим в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, и сумела одного из них задержать. Как сообшалось, несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

Также мы писали о том, как запорожская полиция устроила погоню и задержала пьяного водителя Mazda-6, который сбил трех пешеходов и, пытаясь скрыться от копов, протаранил патрульный автомобиль.