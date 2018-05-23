Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись автобус и легковушка

Сегодня, 18:43

В аварии погиб  52-летний водитель "шестерки"


На месте аварии. Фото: Нацполция, ГСЧС

На месте аварии. Фото: Нацполция, ГСЧС

На месте аварии. Фото: Нацполция, ГСЧС

На месте аварии. Фото: Нацполция, ГСЧС

На месте аварии. Фото: Нацполция, ГСЧС

На Закарпатье, в селе Ганьковица Савеловского района столкнулись грузовик и легковушка. ДТП  произошло 22 мая, на трассе "Киев-Чоп".

"Следственно-оперативная группа установила, что 52-летний водитель "ВАЗ-2106"  выехал на встречную полосу и допустил столкновение с  автобусом, который осуществлял движение по маршруту "Межгорье-Ужгород", под управлением 36-летнего жителя села Лозянское Межгорского района", – сообщают в полиции.

В результате аварии водитель "шестерки" получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в карете "скорой помощи". Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

 
ДТП, Закарпатье, водитель, легковушка

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Источник:

"Сегодня"

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