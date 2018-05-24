Запорожские копы во время погони открыли стрельбу: опубликованы фото

В поселке Черниговка Запорожской области полицейские открыли стрельбу во время преследования автомобиля, в котором находились подозреваемые в совершении ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, пятеро неизвестных мужчин в камуфляжной форме проникли в дом местного жителя и вынесли из него все деньги и золотые украшения, а после этого скрылись в неизвестном направлении.



















Копы получили ориентировку на подозреваемых и начали преследование автомобиля нарушителей, а во время погони открыли огонь по колесам иномарки, чтобы остановить машину подозреваемых. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в Приазовском районе области. После задержания копы выяснили, что ранее "беглецы" уже привлекались к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по статье "грабеж", задержанным грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, и сумела одного из них задержать. Как сообшалось, несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

Также мы писали о том, как запорожская полиция устроила погоню и задержала пьяного водителя Mazda-6, который сбил трех пешеходов и, пытаясь скрыться от копов, протаранил патрульный автомобиль. А перед этим в Днепре во время погони со стрельбой погиб мужчина, двоих вероятных преступников задержали.