Запорожские копы во время погони открыли стрельбу: опубликованы фото

Сегодня, 10:38

Полицейские преследовали пятерых мужчин, подозреваемых в ограблении

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В поселке Черниговка Запорожской области полицейские открыли стрельбу во время преследования автомобиля, в котором находились подозреваемые в совершении ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, пятеро неизвестных мужчин в камуфляжной форме проникли в дом местного жителя и вынесли из него все деньги и золотые украшения, а после этого скрылись в неизвестном направлении.

Копы получили ориентировку на подозреваемых и начали преследование автомобиля нарушителей, а во время погони открыли огонь по колесам иномарки, чтобы остановить машину подозреваемых.  В результате происшествия обошлось без пострадавших. 

Инцидент произошел в Приазовском районе области. После задержания копы выяснили, что ранее "беглецы" уже привлекались к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по статье "грабеж", задержанным грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, и сумела одного из них задержать. Как сообшалось, несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

Также мы писали о том, как запорожская полиция устроила погоню и задержала пьяного водителя Mazda-6, который сбил трех пешеходов и, пытаясь скрыться от копов, протаранил патрульный автомобиль. А перед этим в Днепре во время погони со стрельбой погиб мужчина, двоих вероятных преступников задержали.
ограбление, стрельба, погоня, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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