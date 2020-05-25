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В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек

25 мая, 21:05

Елена Вус

Среди освобожденных - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний

В Харьковской области, где ранее трагически погибла восьмилетняя девочка, супружеская пара держала в трудовом рабстве людей, заставляя работать в собственном фермерском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГНУНП в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них – трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты", - говорится в сообщении.

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Начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины. Досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Предприимчивым фермерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

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А в Харькове прекратили деятельность псевдореабилитацийного центра для алко – и наркозависимых, где "лечили" издевательствами, побоями и молитвами.

О том, как жители Одесской области устроили трудовое рабство десяткам людей, смотрите видео:

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рабство харьковская область фермеры

Источник: Сегодня

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