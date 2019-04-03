В Харьковской области годовалый малыш отравился водой из колодца
Содержание нитратов в воде оказалось в восемь раз выше нормы
Годовалый ребенок в Харьковской области отравился водой из колодца, в которой содержание нитратов превышало норму более чем в восемь раз. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Как выяснилось, мать малыша, из поселка Прудянка Дергачевского района, знала о повышенном содержании нитратов, и в качестве питья давала ребенку покупную воду, а для приготовления еды использовала другой колодец, в котором, по словам местных жителей, не было химикатов.
После одного из приемов пищи младенцу стало плохо и семья обратилась к врачам, которые диагностировали у ребенка отравление нитратами и доставили его в областную детскую клиническую больницу. Состояние ребенка расценивали как тяжелое.
Эксперты проверили воду, которой мать разводила смеси и выяснили, что допустимый уровень нитратов в ней был превышен в 8,3 раза. Позже в Харьковской ОГА сообщили, что состояние ребенка стабилизировалось.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды, чтобы "промыть" желудок. Девочка потеряла сознание, начались судороги. Ее доставили в реанимацию без сознания и диагностировали отек мозга.
Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей.
Также мы писали о том, что медики советуют делать при пищевом отравлении.
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