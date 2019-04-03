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В Харьковской области годовалый малыш отравился водой из колодца

Сегодня, 13:26

Содержание нитратов в воде оказалось в восемь раз выше нормы

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org
Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.
В Харьковской области годовалый малыш отравился водой из колодца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg Харьков Содержание нитратов в воде оказалось в восемь раз выше нормы

Годовалый ребенок в Харьковской области отравился водой из колодца, в которой содержание нитратов превышало норму более чем в восемь раз. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Как выяснилось, мать малыша, из поселка Прудянка Дергачевского района, знала о повышенном содержании нитратов, и в качестве питья давала ребенку покупную воду, а для приготовления еды использовала другой колодец, в котором, по словам местных жителей, не было химикатов.

После одного из приемов пищи младенцу стало плохо и семья обратилась к врачам, которые диагностировали у ребенка отравление нитратами и доставили его в областную детскую клиническую больницу. Состояние ребенка расценивали как тяжелое.

Эксперты проверили воду, которой мать разводила смеси и выяснили, что допустимый уровень нитратов в ней был превышен в 8,3 раза. Позже в Харьковской ОГА сообщили, что состояние ребенка стабилизировалось.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды, чтобы "промыть" желудок. Девочка потеряла сознание, начались судороги. Ее доставили в реанимацию без сознания и диагностировали отек мозга.


Напомним, в дагестанском городе Хасавюрт в больнице попали 104 пострадавших в результате массового отравления, среди них – 90 детей. 

Также мы писали о том, что медики советуют делать при пищевом отравлении.

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Тег отравление, нитраты, харьковская область

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