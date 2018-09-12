В Харьковской области грузовые вагоны столкнулись с электричкой

Сегодня, 12:09

В пригородном поезде на момент столкновения находились около 10 пассажиров

Фото: getbg.net
Фото: getbg.net

В Харьковской области пустые грузовые вагоны столкнулись с пригородной электричкой. Об этом говорится в ежесуточной сводке Харьковской облгосадминистрации об оперативной обстановке в области.

Инцидент произошел сегодня ночью в 00:30 в городе Красноград, у железнодорожной станции "Красноград".

"Девять пустых грузовых вагонов самовольно начали движение и столкнулись с пригородным поездом № 6174 "Днепр – Красноград", в котором находилось примерно 10 пассажиров", – говорится в сообщении.

В результате столкновения три вагона сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет, но за медицинской помощью с незначительными повреждениями обратилась одна женщина.

Напомним, в Харькове грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Как рассказал машинист, женщина переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда.

А в ночь на 10 сентября в Харькове на железнодорожном переезде в Холодногорском районе поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах. Пострадавший от полученных травм умер на месте.
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