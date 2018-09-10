В Харькове поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Харькове грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла сегодня в 15:38 возле железнодорожной станции "Минутка". Грузовой поезд, который двигался в направлении города Люботин, сбил пожилую женщину, в результате чего она погибла на месте. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей: по предварительным данным, ей около 80 лет.

Как рассказал машинист, женщина переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда. Сейчас информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции и решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Харькове в ночь на 10 сентября на железнодорожном переезде в Холодногорском районе поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах. Пострадавший от полученных травм умер на месте.

Ранее в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.