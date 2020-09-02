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В Харьковской области из-за пожаров ограничили движение поездов

2 сентября, 23:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Движение приостановлено на одном из перегонов

В Харьковской области, где пылают лесные пожары, из-за приближения огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Об этом сообщила "Укрзализныця".

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Согласно сообщению, на данном участке приостановлено движение пассажирских поездов.

В "Укрзализныце" также рассказали, что железнодорожники помогают Госслужбе по чрезвычайным ситуациям погасить возгорание леса около поселка Двуречная на Харьковщине.

"Задействовано два пожарных поезда. Надеемся, что спасатели в тандеме с железнодорожниками быстрее ликвидируют пожар", – говорится в сообщении.

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Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобовка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома. В ГСЧС начали эвакуацию жителей находящихся в опасности населенных пунктов.

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Мы также сообщали, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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Укрзализныця поезда лес харьковская область пожар
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