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В Харьковской области изнасиловали 11-летнюю девочку

4 сентября, 18:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Жертвой оказалась дочка сожительницы насильника

В Харьковской области задержали ранее судимого 34-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, преступление было совершено в селе Гусаровка Балаклейского района.

Подозреваемого задержали, ему уже сообщили о подозрении по статье "изнасилование малолетней", а позже суд постановил отправить его в СИЗО на два месяца без права на внесение залога.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке в Борисполе. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал. Злоумышленника задержали уже через два часа, и он признался, что собирался изнасиловать девочку.

Ранее мы рассказывали, как в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп: автомобиль и тысячу долларов.

Отметим, что в 2019 году в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

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изнасилование девочка харьковская область насильник

Источник: Сегодня

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