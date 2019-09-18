В Харьковской области изнасиловали девушку: преступника разыскивают

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В Харьковской области полицейские разыскивают мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку в Лозовой.

Как рассказали в полиции региона, сообщение об изнасиловании копам поступило в 14:45 16 сентября. На 17-летнюю местную жительницу на пустыре вблизи переулка Чайкиной напал малознакомый ей юноша и изнасиловал ее.

Копы уже установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний уроженец Нововодолажского района. Сейчас копы разыскивают юношу.

"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции отметили, что насильнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове задержали 34-летнего безработного, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы. Нападение произошло 11 сентября, когда девочка возвращалась из школы, – к ней подошел мужчина и затащил в лесопосадку.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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