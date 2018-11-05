В Харьковской области мужчина "заминировал" собственный дом

В Харьковской области пьяный мужчина сообщил полиции Изюмского района о взрывчатке, заложенной в его собственном доме. Позже выяснилось, что "минирование" было ложным, а 41-летнему "взрывателю" сейчас грозит тюремное заключение.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о взрывчатке в частном доме села Чистоводовка копы получили от местного жителя и для проверки информации направили на место следственно-оперативную группу, кинологов, криминалистов и взрывотехников.

После того, как осмотр домовладения не подтвердил информацию о минировании, полицейские разоблачили владельца дома в ложном сообщении и тот признался в содеянном. Следователи открыли уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. Ранее на Крещатике мужчина "заминировал" McDonald’s, из которого были эвакуированы и посетители, и персонал. Позже выяснилось, что "минированием" занимался 25-летний иностранец. Его задержали, теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.