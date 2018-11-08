В Харьковской области мужчина зарубил знакомого топором

Убийца не узнал мужчину, который пробрался в его гараж и набросился на него

В поселке Ольшаны в Дергачевском районе Харьковской области мужчина топором зарубил знакомого, который пробрался в его гараж. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, 25-летний владелец домовладения вечером увидел в своем дворе мужчину, который залез в его гараж. В темном помещении он не узнал знакомого, и когда тот стал к нему приближаться, набросился на него с топором. От полученных травм знакомый нападавшего, безработный 45-летний житель поселка Пересечное, погиб на месте.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Хозяину гаража уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления, ему грозит до 15 лет заключения.

Не так давно в селе Синельниковое Днепропетровской области мужчина избил сожительницу палкой, а потом зарубил ее топором.

А в Чернигове местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарубил топором своего приятеля и ранил знакомую женщину.