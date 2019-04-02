В Харьковской области на мужчину рухнул автомобиль
Пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга, переломами и ушибами
В Харьковской области житель Чугуевского района получил тяжелые травмы, когда на него во время ремонта упал кузов машины после того, как сорвался домкрат. Инцидент произошел 1 апреля в поселке Кочеток.
По данным врачей, у пострадавшего диагностировали переломы челюсти и носа, сотрясение мозга, рваную рану нижней губы, ушибы грудной клетки и предплечья, а также другие травмы, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Пострадавшего 1978 года рождения доставили в районную больницу. По данным врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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