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В Харьковской области на пруду погиб шестилетний мальчик. Что произошло

16 июня 2021 16:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка в Красноградском районе – подробности трагедии

В Харьковской области во время отдыха на пруду утонул шестилетний мальчик. Ребенок прыгнул в воду с надувного матраса, однако вынырнуть не смог.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мальчик вместе со своими двумя братьями 12 и 13 лет отдыхал на водоеме в поселке Слобожанское Красногвардейского района. Ребята плавали на надувном матрасе. В какой-то момент самый маленький из них прыгнул в воду, однако не вынырнул.

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Впоследствии школьники позвали на помощь взрослых, но найти ребенка они так и не смогли. Тело мальчика позже обнаружили водолазы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии выясняются.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре за день утонули двое мужчин. Спасателям пришлось доставать тела утопленников с глубины.

Также напомним, в Сумской области утонули два брата-подростка.

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