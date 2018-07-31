В Харьковской области нашли тело солдата с перерезанным горлом

В Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.

Как стало известно, на теле мужчины были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство", – говорится в сообщении.

Наказание, которое грозит виновникам этого преступления, составляет 15 лет заключения.





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