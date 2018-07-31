В Харьковской области нашли тело солдата с перерезанным горлом

Сегодня, 13:47

Труп 23-летнего солдата нашли в канализационном коллекторе в Лозовой

Фото: пресс-служба полиции Харькова
Фото: пресс-служба полиции Харькова

В Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.

Как стало известно, на теле мужчины были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство", – говорится в сообщении.

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Наказание, которое грозит виновникам этого преступления, составляет 15 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о задержании подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе на улице Вышгородской.
На записи ранее мужчина признался, что задушил девушку за отказ заниматься с ним сексом.

Также мы писали о дерзком разбойном нападении на рынке в Киеве: неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.
убийство, Лозовая, солдат, харьковская область

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Источник:

"Сегодня"

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