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В Харьковской области от COVID-19 вылечили пятимесячного ребенка

19 мая, 15:58

Тина Наринецкая

Всего в регионе коронавирусом заразились 815 человек

В Харьковской области от коронавируса выздоровел пятимесячный ребенок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель местной ОГА Алексей Кучер.

"На сегодня у нас уже 186 человек, которые победили коронавирус. Среди них и пятимесячный мальчик из Лозовского района – наш самый молодой заболевший", – написал он.

Отметим, что только за последние сутки в области обнаружили 26 новых случаев COVID-19. Их зафиксировали в Харькове, Чугуевском, Золочевском, Зачепиловском и Лозовском районах. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвердили у 815 человек.

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Вылечить от COVID-19 в области удалось 186 больных. Жизни 30 зараженных спасти не удалось.

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Как мы сообщали, в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все пути вокруг этих пунктов в селе перекопали.

Ранее мы писали, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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Харьков младенец инфекция вылечили коронавирус

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