В Харьковской области подростку "светит" до 8 лет тюрьмы из-за смертельного ДТП
Авария повлекла за собой смерть юной девушки
В Харьковской области прокуратура направила районный суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 16-летней девушки.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", – говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в ноябре 2018 года. По данным досудебного следствия, подросток сел за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В салоне машины с ним находились еще двое друзей.
Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в электроопору. От мощного удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка. Жизнь водителя и другого пассажира спасли подушки безопасности.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области подростку "светит" до 8 лет тюрьмы из-за смертельного ДТП". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Триллер в Сумской области: мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто
Мужчина из ревности ударил ножом бывшую жену и попытался сбежать, но погиб
В центре Днепра трамвай протаранил микроавтобус: движение заблокировано
Водитель микроавтобуса проигнорировал знак "Стоп" и попытался проскочить трамвайные пути
В Киеве на дорогу повыпадали перепела из-за ДТП на Заболотного
У Ford во время движения внезапно лопнуло колесо