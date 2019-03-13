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В Харьковской области подростку "светит" до 8 лет тюрьмы из-за смертельного ДТП

Сегодня, 04:28

Авария повлекла за собой смерть юной девушки

Фото: Pixabay
В Харьковской области подростку "светит" до 8 лет тюрьмы из-за смертельного ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86a/803/5c886a803e66f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86a/803/5c886a803e66f.jpg Харьков Авария повлекла за собой смерть юной девушки

В Харьковской области прокуратура направила районный суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 16-летней девушки.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", – говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в ноябре 2018 года. По данным досудебного следствия, подросток сел за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В салоне машины с ним находились еще двое друзей.

Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в электроопору. От мощного удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка. Жизнь водителя и другого пассажира спасли подушки безопасности.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег авария, ДТП, суд, жертва, подросток, харьковская область

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Источник:

Интерфакс-Украина

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