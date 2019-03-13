Триллер в Сумской области: мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто
Мужчина из ревности ударил ножом бывшую жену и попытался сбежать, но погиб
В Сумской области мужчина из ревности ранил ножом бывшую жену и попытался сбежать с места нападения на своем автомобиле, но погиб в ДТП. Как этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Грунь Ахтырского района.
Как стало известно, копы практически одновременно получили сообщения о происшествиях по одному адресу: первое – от врача скорой помощи о ножевых ранениях 38-летней женщины, а второе – о гибели ее бывшего мужа.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Женщину с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и шеи доставили в хирургическое отделение. Жизнь мужчины спасти не удалось. Он погиб в автомобиле, которым управлял. Автомобиль врезался в дерево возле дома", – заявил начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.
По его данным, супруги не жили вместе больше года. Мужчина работал трактористом и в целом характеризовался положительно, но из ревности неоднократно угрожал своей бывшей жене. В роковой день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения и начал ссору со своим 19-летним сыном, угрожая ему.
Мать заступилась за парня и пыталась выпроводить бывшего мужа. Разъяренный мужчина схватил нож и ранил женщину в живот и шею, а затем выбежал на улицу, сел в автомобиль, разогнался и на большой скорости въехал в дерево. От полученных травм он погиб на месте.
"В полиции по этим фактам открыли уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Винницкой области мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве из ревности: своей сожительницы и односельчанина, тела которых были найдены в одном из домов. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее уже отбывший срок за нанесение смертельных ранений.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Триллер в Сумской области: мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП в Полтавской области: под колесами грузовика погиб пожилой мужчина
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии