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Триллер в Сумской области: мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто

Сегодня, 03:10

Мужчина из ревности ударил ножом бывшую жену и попытался сбежать, но погиб

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников
Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.
Триллер в Сумской области: мужчина напал на бывшую жену и погиб, пытаясь сбежать на авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg Другие регионы Мужчина из ревности ударил ножом бывшую жену и попытался сбежать, но погиб

В Сумской области мужчина из ревности ранил ножом бывшую жену и попытался сбежать с места нападения на своем автомобиле, но погиб в ДТП. Как этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Грунь Ахтырского района.

Как стало известно, копы практически одновременно получили сообщения о происшествиях по одному адресу: первое – от врача скорой помощи о ножевых ранениях 38-летней женщины, а второе – о гибели ее бывшего мужа.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Женщину с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и шеи доставили в хирургическое отделение. Жизнь мужчины спасти не удалось. Он погиб в автомобиле, которым управлял. Автомобиль врезался в дерево возле дома", – заявил начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.

По его данным, супруги не жили вместе больше года. Мужчина работал трактористом и в целом характеризовался положительно, но из ревности неоднократно угрожал своей бывшей жене. В роковой день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения и начал ссору со своим 19-летним сыном, угрожая ему.

Мать заступилась за парня и пыталась выпроводить бывшего мужа. Разъяренный мужчина схватил нож и ранил женщину в живот и шею, а затем выбежал на улицу, сел в автомобиль, разогнался и на большой скорости въехал в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

"В полиции по этим фактам открыли уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Винницкой области мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве из ревности: своей сожительницы и односельчанина, тела которых были найдены в одном из домов. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее уже отбывший срок за нанесение смертельных ранений. 

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег ДТП, ревность, ахтырка, сумская область, ножом, смертельное ДТП

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