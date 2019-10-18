В Харьковской области подросток за рулем устроил серьезное ДТП

В Харьковской области подросток за рулем спровоцировал серьезное ДТП / Фото: ГСЧС

В Лозовском районе Харьковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, после которого спасателям и медикам пришлось доставать из покореженной машины двух человек.

Как сообщили в пресс-службе местного управления ГСЧС, авария произошла в поселке Краснопавловка, когда ВАЗ под управлением подростка 2005 года рождения, вылетел в кювет, перевернулся на бок и врезался в столб линии электропередач.

В результате фактически вся передняя часть автомобиля, вплоть до передних сидений, была смята. Бойцы ГСЧС вместе с сотрудниками приехавшей скорой помощи извлекли из машины виновника происшествия, а также нетрезвого мужчину, которых зажало между конструкциями кузова. Пострадавшие были госпитализированы.

Медики установили, что подросток отделался ушибом коленного сустава, а находившийся в ВАЗ пассажир получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram