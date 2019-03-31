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В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

Сегодня, 15:33

От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Харьков От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте

В Харьковской области под колеса пассажирского поезда попала 81-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло 30 марта в городе Лозовая. По предварительным данным, под колесами пассажирского поезда сообщением "Лисичанск – Днепр" оказалась местная жительница. Машинист применял экстренное торможение, но избежать наезда на женщину не удалось. От полученных травм она погибла на месте.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства трагического инцидента выясняются.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег поезд, женщина, погибла, харьковская область, наезд

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