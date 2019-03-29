В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось

Фото: bagnet.org.

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-03-29T11:39:00+02:00 Харьков Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось

В Харьковской области грузовой поезд сбил мужчину. От полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное ДТП произошло 28 марта около 00:13 на переезде у города Купянск. Как выяснилось, машинист увидел на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибшему около 40 лет.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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