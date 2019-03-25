Под Харьковом грузовой поезд сбил мужчину
Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему ампутировали ступню
Под Харьковом грузовой поезд сбил 24-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.
Инцидент произошел 24 марта вблизи станции Артемовка. Под колеса грузового поезда сообщением "Покровськ- Янтарь" попал 24-летний житель Первомайска. Пострадавшего "скорая" госпитализировала в больницу, ему ампутировали ступню.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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