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Под Харьковом грузовой поезд сбил мужчину

Сегодня, 14:16

Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему ампутировали ступню

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
Под Харьковом грузовой поезд сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8c1/9f0/5c98c19f01380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8c1/9f0/5c98c19f01380.jpg Харьков Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему ампутировали ступню

Под Харьковом грузовой поезд сбил 24-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 24 марта вблизи станции Артемовка. Под колеса грузового поезда сообщением "Покровськ- Янтарь" попал 24-летний житель Первомайска. Пострадавшего "скорая" госпитализировала в больницу, ему ампутировали ступню.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег Харьков, поезд, наезд, ампутация

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