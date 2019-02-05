За год в Украине поезда сбили насмерть 338 человек
За год на железных дорогах погибли 338 человек, еще 580 были ранены
На протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В 2018 году на объектах инфраструктуры "Укрзализныци" получили травмы 580 посторонних граждан (в 2017 году – 586 человек), из них 338 человек погибли (в позапрошлом году – на 40 человек меньше). При этом среди травмированных – 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 – погибли (в 2017 году было травмировано 26 детей, из них 9 – смертельно)", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что специалисты предприятия постоянно ведут профилактическую работу по предупреждению травматизма непроизводственного характера. В частности, в прошлом году военизированная охрана задержала за хождение по путям и проезд в грузовых поездах более шести тысяч граждан, из которых 5,5 тысяч человек привлечены к административной ответственности.
Кроме того, совместно с правоохранителями проведено 4,5 тысяч рейдов по проверке состояния железнодорожных переездов и выполнения водителями автотранспорта правил их проезда.
Напомним, ранее в поселке Сколе Львовской области под колеса поезда попал неизвестный мужчина. ЧП произошло на железнодорожном вокзале.
Также мы писали о том, как во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.
Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев-Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
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