За год в Украине поезда сбили насмерть 338 человек

За год на железных дорогах погибли 338 человек, еще 580 были ранены

Фото: bagnet.org.

За год в Украине поезда сбили насмерть 338 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-02-05T19:37:00+02:00 Украина За год на железных дорогах погибли 338 человек, еще 580 были ранены

На протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В 2018 году на объектах инфраструктуры "Укрзализныци" получили травмы 580 посторонних граждан (в 2017 году – 586 человек), из них 338 человек погибли (в позапрошлом году – на 40 человек меньше). При этом среди травмированных – 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 – погибли (в 2017 году было травмировано 26 детей, из них 9 – смертельно)", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что специалисты предприятия постоянно ведут профилактическую работу по предупреждению травматизма непроизводственного характера. В частности, в прошлом году военизированная охрана задержала за хождение по путям и проезд в грузовых поездах более шести тысяч граждан, из которых 5,5 тысяч человек привлечены к административной ответственности.

Кроме того, совместно с правоохранителями проведено 4,5 тысяч рейдов по проверке состояния железнодорожных переездов и выполнения водителями автотранспорта правил их проезда.

Напомним, ранее в поселке Сколе Львовской области под колеса поезда попал неизвестный мужчина. ЧП произошло на железнодорожном вокзале.

Также мы писали о том, как во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.

Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев-Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

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