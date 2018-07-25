В Харьковской области пограничник попался на вымогательстве крупной взятки

Офицер требовал пять тысяч долларов за трудоустройство

В Харьковской области сотрудники военной службы правопорядка задержали офицера Управления отдела внутренней безопасности "Восток" на вымогательстве взятки в пять тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Проведено документирование преступной деятельности офицера С. из сектора УОВБ "Восток" Госпогранслужбы Украины, который вымогал с другого гражданина денежные средства за решение вопроса о трудоустройстве в УОВБ "Восток", – говорится в сообщении.

25 июля офицер был задержан по подозрению в вымогательстве 5000 долларов США за решение вопроса о назначении на должность УОВБ "Восток" Госпогранслужбы. Он был задержан во время получения части взятки в 2500 долларов и отстранен с занимаемой должности.

Напомним, ранее военные показали эффектное видео работы "Смерча" ВСУ. Командующий Объединенными силами приказал провести проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.

А 23 июля на Донбассе пророссийские силы 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потери ВСУ – двое раненных, у боевиков – четверо. Также боевики ударили противотанковыми ракетами.

Как сообщалось, вчера, 24 июля, в Краматорске встретились командующий ООС Сергей Наев и лидер Украинского добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош, чтобы обсудить ситуацию с участием добровольцев в боевых действиях на востоке Украины.