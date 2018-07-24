В Одессе СБУ разоблачила врачей, вымогавших деньги у инвалидов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке врачей Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы. Операция прошла в здании поликлиники на улице Атамана Чепиги, передает "Думская".

По словам сотрудников спецслужбы, медработники систематически вымогали взятки у инвалидов по такой схеме: больные, получившие инвалидность, при подаче документов о своих недугах в центр медико-социальной экспертизы получали неожиданный ответ – бумаги составлены "неправильно", и шансов получить соответствующие льготы и пенсию у них нет

Инвалиды снова обращались к врачам, которые оформляли им документы и намекали, что за определенную сумму сотрудникам медико-санитарной экспертизы им быстро все оформят. Врачи давали инвалидам контакт "нужного человека", которым была медсестра – она выступала посредником и брала деньги.

Суммы взяток колебались от 400 до 600 долларов за справку, в зависимости от степени инвалидности. По данным СБУ, вымогательством занимались и другие филиалы центра, а также ряд сотрудников городских медучреждений.

Врачей "благодарили" откатами за каждого давшего взятку инвалида, а две трети полученных денег делились между членами комиссий, а еще одна треть заносилась начальству. Сейчас в кабинетах проходят обыски. На рабочих местах троих членов комиссии уже найдено 1500 долларов и пятнадцать тысяч гривен – это "выручка" всего за один день работы.

Ранее харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.

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