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В Харьковской области покатившийся трактор раздавил мужчину

4 июля, 15:00

Причины трагедии выясняет полиция

Иллюстрация. Фото: OLX.ua
Иллюстрация. Фото: OLX.ua.

В Харьковской области 3 июля произошла трагедия – в поле на территории Лозовского района трактор внезапно тронулся с места и раздавил 46-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, от полученных травм пострадавший умер на месте.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, установили, что во время полевых работ трактор Т-156 неожиданно покатился и наехал на мужчину, который в это время находился под ним. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, трагедия, трактор

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