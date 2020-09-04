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В Харьковской области потушили один из лесных пожаров

4 сентября, 16:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спасатели отчитались об успешном завершении борьбы с огнем

В Чугуевском районе Харьковской области потушили пожар, который вспыхнул возле села Клугино-Башкировка.

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Как сообщили на Telegram-канале областного управления ГСЧС, борьба с огнем завершилась через два дня после возгорания.

"К тушению привлекали семь человек и две единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и одну единицу техники Вооруженных сил Украины", - заявили спасатели.

Напомним, что в регионе продолжается борьба с еще одним масштабным пожаром, в Двуречанском районе. Спасателям удалось локализовать огонь и сейчас тушат отдельные очаги тления.

"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды)", – сообщили спасатели.

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Ранее мы сообщали, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

Также напомним, пострадавшим на пожарах под Харьковом выплатят компенсации.

Стоит добавить, что вскоре после возгорания в Чугуевском районе, по словам очевидцев, высота пламени достигала высоты 11-этажного дома.

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чугуев харьковская область пожар ГСЧС лесной пожар

Источник: Сегодня

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