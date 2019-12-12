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В Харьковской области разоблачили супругов-наркодилеров: подробности

12 декабря, 09:12

Стоимость изъятого «товара» составила около полумиллиона гривен

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Краснограде полицейские разоблачили супругов, которые продавали наркотики по всей Украине. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Своим "бизнесом" пара занималась почти полтора года. 38-летний мужчина и его 38-летняя жена расфасовывали наркотики и отправляли их клиентам по почте по всей территории Украины.

Дома у дилеров копы изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом около 800 килограмм. Стоимость наркотиков на "черном" рынке составляет около полумиллиона гривен

Теперь паре грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики полиция разоблачение харьковская область супруги красноград

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