В Харьковской области ребенок провалился под лед и погиб

Шестилетний мальчик провалился под лед, спасти его не успели

В Харьковской области ребенок провалился под лед и погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/e58/5c5d97e588721.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/e58/5c5d97e588721.jpg 2019-02-24T14:51:00+02:00 Харьков Шестилетний мальчик провалился под лед, спасти его не успели

В Харьковской области на пруду в селе Студенок Изюмского района произошла трагедия – шестилетний ребенок провалился под лед, спасти его не успели.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, двое детей – мальчик и его четырехлетняя сестра, решили прогуляться по замерзшему пруду, вышли на тонкий лед, который треснул под ними. Девочка сразу же побежала звать взрослых на помощь, однако, когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно.

В полиции отметили, что семья погибшего мальчика не состояла на учете у социальных служб. Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

В Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков, которые провалились под лед. Сначала в беде оказался 66-летний мужчина: он провалился под лед в нескольких метрах от берега. Другие рыбаки сами идти на помощь не рискнули и вызвали специалистов. На берег мужчину доставили на специальном плоту. Еще пятеро ушли под воду прямо на глазах спасателей в полукилометре от берега. Всех успели вытащить из ледяной воды.

Ранее мы сообщали о том, что с начала 2019 года на украинских водоемах погибли 29 человек. В связи со сложившейся ситуацией спасатели продолжают профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране.

Кроме того, не так давно в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться. Также мы рассказывали о том, как в Николаевской области 24-летняя мать спасла двух соседских детей из ледяной воды.

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