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Спасатели опубликовали статистику погибших на льду с начала года

Сегодня, 12:41

Несмотря на предупреждения спасателей люди все равно ходят покрытые льдом водоемы

Фото: Анатолий Бойко
Фото: Анатолий Бойко.
Спасатели опубликовали статистику погибших на льду с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d58/8ee/5c5d588ee77dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d58/8ee/5c5d588ee77dc.jpg Украина Несмотря на предупреждения спасателей люди все равно ходят покрытые льдом водоемы

С начала 2019 года на украинских водоемах погибли 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 29 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", – рассказали спасатели.

На данный момент в связи со сложившейся ситуацией спасатели продолжают профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране. Работники ГСЧС предупреждают украинцев об опасности выхода на лед.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января,провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Также мы рассказывали о том, как в Николаевской области 24-летняя мать спасла двух соседских детей из ледяной воды

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Тег статистика, лед, ГСЧС, утопленники

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