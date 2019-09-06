В Харьковской области собака покусала трехлетнюю девочку

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области овчарка покусала трехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Об инциденте копам сообщила 39-летняя бабушка девочки, а животное принадлежит ее родственнице. Как выяснилось, 17-летняя мать и бабушка девочки оставили ее у двоюродной бабушки, чтобы заняться хозяйством. Когда женщина отвлеклась, ребенок выбежал во двор и подошел к привязанной овчарки. Бабушка побежала вслед за ребенком, но собака уже успела покусать девочку.

Ребенок получил раны лица и был госпитализирован в одну из больниц Харькова. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"Инспектором сектора ювенальной превенции Дергачевского отдела полиции решается вопрос о сложении в отношении матери потерпевшей административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее в частном секторе Днепровского района Запорожья овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

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