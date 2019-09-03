В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли

В Черкасской области из заброшенного колодца вытащили ротвейлера. Пес неделю просидел в яме, пока жители Смены не обратили внимание на его скулеж.

Когда люди приехали к колодцу с лестницей и веревкой, чтобы достать собаку, появился ее хозяин. Оказалось, что ротвейлера зовут Афоня, и семья его хозяев все это время искала своего любимца. В колодец за собакой спустился сам хозяин, и уже через несколько минут оба счастливо поднялись на поверхность.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

В тренде Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент в поселке Купянск-Узловой, когда 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что вес женщины составляет 100 килограммов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама