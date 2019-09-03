Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли

3 сентября, 18:25

Горожане только через неделю вызвали спасателей, услышав жалобный скулеж

В Черкасской области из заброшенного колодца вытащили ротвейлера. Пес неделю просидел в яме, пока жители Смены не обратили внимание на его скулеж.

Когда люди приехали к колодцу с лестницей и веревкой, чтобы достать собаку, появился ее хозяин. Оказалось, что ротвейлера зовут Афоня, и семья его хозяев все это время искала своего любимца. В колодец за собакой спустился сам хозяин, и уже через несколько минут оба счастливо поднялись на поверхность.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент в поселке Купянск-Узловой, когда 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что вес женщины составляет 100 килограммов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

животные собака спасатели Смела животное Черкасская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы
Черниговскую область охватили масштабные пожары: появилось видео
Черниговскую область охватили масштабные пожары: появилось видеоДругие регионы

Новости партнеров

Loading...