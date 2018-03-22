В Харьковской области спасатели освободили из снежных заносов "скорую", школьный автобус и грузовики

Сегодня, 13:47

С помощью тяжелого тягача БАТ-2 сотрудники ГСЧС вытащили из снежных заносов 11 грузовых автомобилей


Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

В Харьковской области за прошедшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вытащили из снежных заносов 16 автомобилей, в том числе школьный автобус и карету "скорой помощи".

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки спасатели 4 раза привлекались к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так, на автодороге Купянск – Сватово спасатели учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты с помощью тяжелого тягача БАТ-2 вытащили из снежных заносов 11 грузовых автомобилей.

Кроме того, подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области при помощи автомобилей повышенной проходимости вытащили с проблемных участков дорог 5 автомобилей: грузовик, хлебовоз, школьный автобус и карету скорой медицинской помощи.

Напомним, из-за непогоды важнейшие запорожские трассы частично перекрыли.

Также сообщалось, что Днепр в третий раз за несколько дней накрыло циклоном: город утопает в сугробах.
автобус, спасатели, сутки, грузовик, снегопад, непогода, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области спасатели освободили из снежных заносов "скорую", школьный автобус и грузовики". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...