В Харьковской области спасатели освободили из снежных заносов "скорую", школьный автобус и грузовики

С помощью тяжелого тягача БАТ-2 сотрудники ГСЧС вытащили из снежных заносов 11 грузовых автомобилей

В Харьковской области за прошедшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вытащили из снежных заносов 16 автомобилей, в том числе школьный автобус и карету "скорой помощи".

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки спасатели 4 раза привлекались к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Так, на автодороге Купянск – Сватово спасатели учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты с помощью тяжелого тягача БАТ-2 вытащили из снежных заносов 11 грузовых автомобилей.

Кроме того, подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области при помощи автомобилей повышенной проходимости вытащили с проблемных участков дорог 5 автомобилей: грузовик, хлебовоз, школьный автобус и карету скорой медицинской помощи.

Напомним, из-за непогоды важнейшие запорожские трассы частично перекрыли.

Также сообщалось, что Днепр в третий раз за несколько дней накрыло циклоном: город утопает в сугробах.