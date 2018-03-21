Непогода в Украине: важнейшие запорожские трассы частично перекрыли

Сегодня, 10:19

Две трассы национального значения были закрыты для грузовиков и автобусов

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Запорожской области в ночь на 21 марта запретили проезд автобусов и грузовиков по двум национальным трассам.

Как сообщили в управлении ГСЧС области, решение ограничить движение было принято в связи с осложнением погодных условий.

Из-за гололедицы с 21:30 20 марта и до утра 21 марта движения на автомобильных дорогах государственного значения общего пользования было ограничено.

В частности, запрет коснулся трасс:

- Н-08 "Борисполь – Днепр – Запорожье" (через Кременчуг) – Мариуполь, км 450 + 455 – км 474 + 193;

- Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье", км 308 + 489 – км 318 + 489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, утром 21 марта проезд по всем дорогам общего пользования в Запорожской области обеспечен. Дороги местами мокрые, местами гололед, однако трассы обработаны противогололедными материалами.

"Дорожные службы работают в усиленном режиме, выполняются работы по ликвидации зимней непогоды. Для выполнения работ задействовано 56 дорожных рабочих и 46 единиц спецтехники", – говорится в сообщении.

В Службе добавили, что 21 марта погодные условия могут привести к нарушению или прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог. В отдельных районах области осложнена работа коммунальных служб, предприятий энергетической и строительной отраслей.

Ранее настоящий снежный апокалипсис пережили в Днепре: сугробы в городе местами достигали метра высоты, а трамвай, идущий в депо, развернуло на прямо путях. 

А в Одесской области спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы ликвидировать пробку на трассе Одесса – Киев, которая возникла из-за непогоды.
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Источник:

"Сегодня"

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