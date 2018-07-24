Во Львове столкнулись маршрутка и легковушка: пострадали дети
Также травмы получил водитель автомобиля Renault
Во Львове возле улицы Тарнавского произошло ДТП с тремя пострадавшими – столкнулись маршрутка и легковушка.
"Житель Яворовского района, 1996 года рождения, за рулем автомобиля частной охранной фирмы "Венбест" Renault, совершил столкновение с маршрутным автобусом "Эталон" – маршрут №24", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
В результате ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Водитель автомобиля Renault с диагнозом "сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, носовое кровотечение" был госпитализирован в 8-ГКБ.
Пассажир автобуса – 13-летний житель. Львова получил ушиб мягких тканей передней брюшной стенки. Еще один 12-летний пострадавший пассажир маршрутки получил ушиб грудной клетки. Обоих доставили в ГДКЛ.
Напомним, недавно в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию.
А в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.
Кроме того, сообщалось, в Киевской области полиция оперативно разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.
Также в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома на ул. Холодногорской, 92, когда на него наехал автомобиль Skoda Superb.
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