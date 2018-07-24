Во Львове столкнулись маршрутка и легковушка: пострадали дети

Вчера, 11:09

Также травмы получил водитель  автомобиля Renault

На месте аварии. Фото: патрульная полиция
На месте аварии. Фото: патрульная полиция

Во Львове возле улицы Тарнавского произошло ДТП с тремя пострадавшими – столкнулись маршрутка и легковушка.

"Житель Яворовского района, 1996 года рождения, за рулем автомобиля частной охранной фирмы "Венбест" Renault, совершил столкновение с маршрутным автобусом "Эталон" – маршрут №24", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В результате ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Водитель автомобиля Renault с диагнозом "сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, носовое кровотечение" был госпитализирован в 8-ГКБ.

Пассажир автобуса – 13-летний житель. Львова получил ушиб мягких тканей передней брюшной стенки. Еще один 12-летний пострадавший пассажир маршрутки получил ушиб грудной клетки. Обоих доставили в ГДКЛ.

Напомним, недавно  в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. 

А в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Кроме того,  сообщалось, в Киевской области полиция оперативно разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.

Также  в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома на ул. Холодногорской, 92, когда на него наехал автомобиль Skoda Superb.
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Источник:

"Сегодня"

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